"Убившая" мужа Ходченкова впервые за год появилась на публике: Вся в черном

Впервые за 10 месяцев актриса театра и кино Светлана Ходченкова появилась на публике. Поклонники уже всерьез начали переживать за звезду — она не выходила на красные дорожки, почти не показывала лицо в социальных сетях, не общалась с журналистами. Никто так и не выяснил, что происходит с актрисой.
Но вот спустя почти год отсутствия Ходченкова вышла на премьеру сериала "Я "любила" мужа", в котором сыграла главную роль. Главная героиня Ксения случайно убивает мужа, после чего в ее жизни появляется масса новых проблем: как спрятать тело, сообщить детям и начать обеспечивать семью.
Поклонники предположили, что "убившая" мужа Светлана Ходченкова, сыгравшая главную роль, решила поддержать тематику проекта. На премьера она появилась вся в черном. Будто бы в ее жизни действительно траур. Актриса выбрала элегантный наряд из жакета с юбкой и черные туфли на каблуке.
Позировала для фотографий Светлана в одиночестве. Актриса не афиширует личную жизнь, поэтому поклонникам только остается догадываться о статусе блондинки. Одни говорят, что Ходченкова крутит роман со Слепаковым, другие подозревают ее в связи с Павлом Манченко.