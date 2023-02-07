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Шоу-бизнес
Поддерживаший спецоперацию Башмет рассказал о судьбе могил родителей во Львове

Поддерживаший спецоперацию Башмет рассказал о судьбе могил родителей во Львове

Артисту поехать на Украину невозможно
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IV Зимний международный фестиваль искусств в Москве, который проводит Юрий Башмет, завершается. Но уже 15 февраля стартует XVI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Несмотря на непростую политическую ситуацию, на оба форума все равно приезжают прославленные коллективы и исполнители из Европы и Азии – афиша поражает! Причем некоторым, чтобы добраться до России, нужно сделать шесть пересадок. И это лучшее подтверждение того, что русскую культуру отменить и запретить нельзя.

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"Мои личные гастроли планы не отменились, а переносятся, – рассказал Башмет. – Сейчас идут секретные переговоры, причем инициативы их поступают с той стороны. Я чувствую себя спокойно и не переживаю по этому поводу".

По мнению Башмета те, кто отказывается от гастролей величайших российских звезд, наказывают сами себя. "У них там сейчас выступает второй или третий эшелон артистов, но если им это нравится.., – мудро замечает прославленный альтист. – А когда придет спокойное время, тогда будем решать с гастролями".

Маэстро, правда, не знает, когда придет это самое спокойное время. И понятия не имеет, когда теперь окажется на Украине. "У меня все могилы – мамы, папы, дедушки и брата – находятся во Львове (в 1957 году семья переехала сюда, поскольку там жили бабушка и дедушка музыканта со стороны отца, который работал в управлении Львовской железной дороги – Прим. ред.) – вздыхает музыкант. – К счастью, у меня там есть друг детства, который следит за могилами и категорически отказывается брать за это деньги".

Но при этом музыкант убежден: Россия сейчас права. "Мы делаем все правильно, – пояснил он свою позицию. – Мы должны себя чувствовать людьми, не прогибаясь ни перед кем. Прекрасно, что мы сопротивляемся и хотим избавиться от гнета".

Подобной точки зрения он придерживался всегда. Еще в мае прошлого года артист заявил: "Все правильно происходит. Мы все не хотим, чтобы люди гибли. Но понимаем, что нашим детям и внукам надо жить уверенными в завтрашнем дне. Поэтому все происходит правильно. Мы победим".

Напомним, в 2012 и 2018 годах Юрий Башмет являлся доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 10:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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