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Понедельник 6 февраля

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Роману Костомарову ампутировали стопы: Возможны еще операции

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Костомаров продолжает находиться в больнице.

Российский фигурист Роман Кочтомаров с 10 января находится в реанимации на ИВЛ и ЭКМО. Спортсмен попал туда в тяжелом состоянии с пневмонией. Сообщалось, что из-за осложнений у него начался сепсис в легких и другие сопутствущие болезни. Из-за подключения к аппаратам жизнеобеспечения у звезды развился некроз сосудов нижних конечностей, после чего остро встал вопрос об ампутации.

Сегодня стало известно, что Роману Костомарову уже ампутировали стопы. Об этом сообщил источник сайта Prozvezd.

"Он уже прооперирован, сейчас смотрят насколько ткани живы, чтобы дальше понять какую тактику применять. К сожалению, возможны еще операции", – передает источник слова врача.

Рядом с Романом Костомаровым постоянно находится его жена Оксана Домнина. Напомним, у пары двое детей, которые с нетерпением ждут своего папу дома. Отец больного недавно рассказывал в интервью, что сам Костомаров ужасно тоскует по дому. Периодически он приходит в сознание.

8 февраля Роману Костомарову исполнится 46 лет. Естественно, речи о выписке после такой операции пока не идет. Судя по всему, фигурист встретит праздник на больничной койке.

6 февраля 2023, 21:50
Роман Костомаров. Фото: Semen Likhodeev/ Russian Look/ Globallookpress.com
Prozvezd✓ Надежный источник

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