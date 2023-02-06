Юлечка забирает: Готовящийся к ампутации ноги Костомаров идет по пути убитой сепсисом Началовой

Олимпийский чемпион угодил в больницу еще в начале января. Врачи диагностировали у спортсмена пневмонию, сепсис и интоксикацию, положили в реанимацию, а также подключили к ИВЛ и ЭКМО. Позже у Романа Костомарова наблюдалась положительная динамика, а теперь очередное печальное известие.
Ряд телеграм-каналов, ссылаясь на источники, пишут о том, что фигурист готовится к ампутации левой ноги, однако пока неизвестно, будет ли проводиться данная операция. Так что судьба пораженных некрозом конечностей экс-партнера Татьяны Навки по льду до конца неизвестна, потому что врачи прикладывают все усилия, чтобы сохранить ногу, охваченную инфекцией.
В то же время в Сети течение болезни Романа Костомарова сравнивают с ситуацией убитой сепсисом Юлии Началовой: якобы он, можно сказать, идет по ее пути. К слову, инфекция у покойной артистки развивалась в пальце, который хотели ампутировать, чтобы остановить распространение. Но она не пошла на этот шаг. Так неужели спортсмена забирает Юлечка?
В разговоре с журналистами врач одной из больниц отметил, что ампутация была в целом ожидаема. Такие ситуации нередко случаются с людьми, подключенными к ЭКМО, а олимпийский чемпион пролежал на нем почти месяц. Из-за этого, возможно, пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей.
На фоне поступающих данных остается только молиться о том, чтобы судьба Романа Костомарова, которого сейчас активно сравнивают с Юлией Началовой, сложилась иначе.