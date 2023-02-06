"Нас разводили": после ухода Тарзана Королева осталась без волос

Зажигательная Наташа Королева больше не будет радовать поклонников шевелюрой.

В этом году Наташа Королева отмечает юбилей. Совсем скоро звезде исполнится 43 года. Поклонники переживают, что звезда может остаться в этот день одна. Единственный сын, по слухам, уже покинул страну. А ситуация с любимым мужчиной Тарзаном очень напряженная.

Говорят, что семейное счастье Сергея Глушко и Наташи Королевой уже давно ушло. Однако, сама артистка уверяет, что все у них хорошо. 20 лет брака, по мнению Королевой, не так просто разрушить. После ухода Тарзана с громких заголовков об измене, женщина реже комментирует свою личную жизнь.

"За это время нас столько раз "разводили". А мы живем и наслаждаемся жизнью!" ­– говорит Королева.

Теперь же фокус внимания поклонников полностью оказался на Наташе Королевой. На новой фотографии женщина предстала в роковом образе: черная кружевная комбинация, обтягивающие колготки, каблуки. Вот только нет привычных роскошных волос звезды, а вместо них – прическа в стиле афрокудряшек.

Куда звезда собралась в таком виде – пока неизвестно. Поклонники тоже оказались в смятении. Пока Наташа Королева не объявляла ни о каких новых мероприятиях. Интересно, как модные критики отреагируют на перемены в образе исполнительницы хита "Дельфин и русалка".