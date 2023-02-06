"Вырезали все, что могли": с онкобольной Заворотнюк очень жестко обошлись

В 2004 году на экраны одного из главных телеканалов вышел сериал "Моя прекрасная няня". Главную роль в нем сыграла актриса Анастасия Заворотнюк. Удивительно, но всего за пару сезонов зрители так прониклись сериалом, что его продолжают показывать даже сегодня, в 2023 году.
Правда, ради нового запуска телепроекта работникам телеканала пришлось изрядно потрудиться. Зрители считают, что с онкобольной Заворотнюк очень жестко обошлись. Напомним, что уже несколько лет актриса борется со страшным заболеванием. Анастасия не появляется на публике, а близкие скрывают любую информацию.
Так, новый показ "Моей прекрасной няни" сильно, что называется, порезан. Вырезаны множество упоминаний, а реплики няни Вики и вовсе сократили. Для поклонников сериала и Анастасии Заворотнюк это, безусловно, совершенно неприятный факт.
"Когда подписчики сообщили, что из "Моей прекрасной няни" вырезали все, что могли, мы сначала не поверили", — сообщают авторы одного из телеграм-каналов.
Известно, что качество нового монтажа оставляет желать лучшего. Склейки получились очень заметными и нелепыми. Зрители Анастасии Заворотнюк надеются, что актриса не сильно переживает из-за всевозможных обвинений в свой адрес после сериала.