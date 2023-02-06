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Шоу-бизнес
"В Израиль ей отправлять не собираюсь": Киркоров обнаружил сокровище поспешно уехавшей Пугачевой

"В Израиль ей отправлять не собираюсь": Киркоров обнаружил сокровище поспешно уехавшей Пугачевой

Вот это находка!
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Дом 52/16 на Земляном валу хорошо знают все поклонники Филиппа Киркорова. Именно тут прошли детство и юность короля российской эстрады. Правда, тогда в этом элитном сталинском доме 1939 года постройки семья артиста занимала всего три просторные комнаты.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Женившись на Алле Пугачевой, лучезарный купил в том же подъезде еще несколько квартир и превратил жилье в элитное: два уровне, семь комнат, вид на реку. На площади в 260 квадратных метров расположены кухня, гостиная, столовая, три гардеробные, спальня, два санузла.

"Квартира уникальная, в ней очень хорошая аура, – рассказывал Филипп Киркоров. – там прошли мои самые счастливые годы, можно сказать – намоленное место".

Брак с Пугачевой продлился у певца с 1994 по 2005 годы. После развода Филипп купил квартиру в Филипповском переулке столицы – в доме, где теперь уже бывшая жена стала жить с новым избранником. А в знаменитой квартире на Таганке стал изредка останавливаться отец певца Бедрос Киркоров, который большую часть времени проводил с новой женой в Нижнем Новгороде.

Бедрос Киркоров. Фото: Дни.ру

Правда, после развода, как оказалось, Алла Пугачева забрала не все ценные вещи. Например, в прихожей певца до сих пор стоит бронзовый канделябр с ее монограммой "АБП". "Кто-то ей подарил его, а я только недавно заметил эту монограмму, – рассказал "Дни.ру" Бедрос Киркоров. – Она когда уезжала оставила его".

Фото: Дни.ру

Но вот отправлять это сокровище в Израиль, где сегодня живет Примадонна, ее бывший свекор не планирует. "Пересылка для меня будет стоит дорого, – пояснил он. – Поэтому пусть останется у меня, а когда Алла будет здесь – вернем".

Фото: Дни.ру
Автор: 6 февраля 2023, 09:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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