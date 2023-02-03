"Она уже не в силах": вдрызг проспиртованную Волочкову вытаскивают с того света

Скандальное интервью Анастасии Волочковой настораживает все больше.

Балерина всея Руси и королева шпагата Анастасия Волочкова стала героиней нового шоу на ютуб. Ведущая пригласила звездную блондинку на бокальчик вина и разговор. К сожалению, после пары напитков поведение Волочковой резко превратилось в неадекватное. Зрители строят разные догадки и, можно сказать, вытаскивают с того света. По слухам, у женщины давние проблемы с алкоголем.

Не остались в стороне и эксперты в области медицины. Так, врач-психиатр-нарколог прокомментировала поведение Анастасии Волочковой. Врач считает, что совокупность факторов привела к такому печальному удару по репутации экс-балерины Большого театра.

Эксперт говорит, что тип личности Анастасии — нарциссический. Это означает, что ее парадигма строится на желании и уверенности в собственном превосходстве. Вдрызг проспиртованную Волочкову только раззадорили вопросы ведущей, и она выдала всю подноготную своих мыслей.

К концу интервью энтузиазм звезды сильно упал. Речь стала бессвязной, логика повествования стала теряться. По словам врача, это признаки расстройства личности. А с каплей алкоголя каждое расстройство усугубляется.

"В конце интервью она уже не могла держаться, просила отпустить ее домой, потому уже не понимала, о чем ее спрашивают. С трудом выговаривала слова. Она закрывает лицо руками и уже не в силах продолжать беседу", — комментирует врач.