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"Что с лицом?": Ольга Бузова без макияжа и ретуши вызвала оторопь

Бузова сильно изменилась внешне.
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Российская певица и ведущая Ольга Бузова сейчас находится за границей. Артистка улетела в Африку по работе. Подробности нового проекта звезда не раскрывает, однако в Сети уже появились первые кадры.

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На свежем видео Ольга Бузова предстала без макияжа и фильтров, что вызвало у фанатов оторопь. Поклонники отметили, что певицу не узнать, и так она выглядит гораздо моложе и привлекательнее. Впрочем, не всем понравилась такая естественность. Пользователи пришли к выводу, что артистка сильно и плохо изменилась внешне после косметологических процедур и пластических операций. Кто-то посчитал, что из-за неудачной пластики у Бузовой теперь проблемы с носом.

"Что с лицом?", – написал фолловер.

Стоит отметить, что сама Ольга Бузова уверяет, что никаких операций не делала, и ее устраивают свои формы. Одно время она загорелась идеей увеличить грудь, но в последний момент отказалась. Также она показала фото пятнадцатилетней давности, на котором у нее точно такой же нос.

Ранее Ольга Бузова призналась, что заметно потолстела, ведь скрывать это было уже невозможно. Певица рассказала, что долго лежала дома с простудой и набрала лишние килограммы из-за недостатка физической активности.

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2023, 12:20 Источник: соцсети • Требует проверки
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