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"В тюрьме": стало известно об аресте рванувшей на Украину Водонаевой

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Алена Водонаева была задержана не одна.

Гостьей очередного шоу журналистки Алены Жигаловой "Алена, блин!" стала блогерша Наташа Гасанханова, которая хорошо известна в светской тусовке. Девушка рассказала в интервью, что однажды была задержана полицейскими вместе с экс-участницей реалити-шоу "Дом-2" Аленой Водонаевой.

По словам Гасанханова, это произошло задолго до спецоперации ВС РФ, когда она, Водонаева и певец Алекс Малиновский рванули на Украину снимать клип последнему. Путь компания держала через Белоруссию. "В минской тюрьме мы с ней (Водонаевой – Прим. ред.) сидели. 19 часов мы просидели в тюрьме", – рассказала Наташа.

Гасанханова уточнила, что тогда виноват был брат Алекса Малиновского, который тоже отправился в украинскую столицу вместе с ними. Мужчина взял с собой 30 тысяч долларов, но столь крупную сумму провозить было запрещено. В итоге задержали всю компанию, поведала блогерша. "Мы все идем гуськом, и нас арестовывают", – вспомнила она.

Наташу Гасанханову, Алекса Малиновского, его брата-близнеца и Алену Водонаеву тогда выручили продюсер Нателла Крапивина и народный артист России Николай Басков, который, по словам блогерши, и дал эту крупную сумму денег на съемки клипа в Киеве. К слову, 20 тысяч долларов конфисковали, ведь разрешалось провозить лишь 10 тысяч. Также компания получила штраф в размере двух тысяч долларов за нарушение закона.

2 февраля 2023, 21:20
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса

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