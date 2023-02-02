"Не простят": Газманов предрек вляпавшемуся в скандал Меладзе незавидную судьбу

Олега Газманова едва не спровоцировали на конфликт.

В начале прошлого месяца Валерий Меладзе вляпался в скандал. Он произнес украинский националистический лозунг во время своего выступления в Дубае. Певец попытался сделать это незаметно, но очевидцам удалось снять это на видео. После того, как кадры появились в Сети, исполнитель хита "Иностранец" подвергся критике. О позиции Меладзе недавно высказался 71-летний Олег Газманов, который выступал там же в тот же вечер.

В передаче "Жизнь и судьба" народный артист рассказал Борису Корчевникову, что не пересекся с Валерием в том клубе. Газманов не стал в открытую критиковать Меладзе, но дал понять, что теперь 57-летнего певца ждет незавидная судьба. Мол, когда спецоперация закончится и солдаты придут домой, на таких артистов будут смотреть совсем по-другому. "Они (солдаты – Прим. ред.) не простят", – считает Олег.

Кстати, в тот вечер Олега Газманова тоже пытались заставить выкрикнуть что-то антироссийское. Однако певец не пошел на поводу у пьяных мужиков, забравшихся на сцену. Артисту, который пребывал в отличном настроении, пришлось буквально отталкивать так называемых поклонников, которые настойчиво провоцировали конфликт.