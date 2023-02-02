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Четверг 2 февраля

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Потерявшая стыд Шпица выставила волосатый орган прямо при детях: Единственное достоинство

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Актриса Катерина Шпица открыла новую грань своей личности.

37-летняя актриса театра и кино Катерина Шпица известна по ролям в фильмах "Елки", "Елки последние", "Экипаж" и другим. Актриса часто делится кадрами со съемочных площадок, показывая все тонкости своей профессии. Она старается открыть тайну и показать процесс создания фильма со всех сторон.

Некоторые зрители считают Шпицу очень талантливой. Для некоторых ролей женщина полностью перевоплощается в отрицательных персонажей. Потерявшая стыд и стеснение Катерина Шпица показывает все грани эмоций и переживаний.

А вот на днях в социальных сетях появился любопытный кадр. На нем, прямо при маленьком мальчике, Шпица выставила свой волосатый орган. Обычно, у женщин такого нет. Актриса нацепила на верхнюю губу накладные усы и скривила лицо. Единственное достоинство фотографии — это живые эмоции ребенка.

"А у нас тут на учебе лучший проверяющий", — подписала фото женщина.

Поклонники не любят, когда актриса кривляется на публике. Многие считают, что публичные личности не должны демонстрировать некрасивые кадры. Катерина Шпица, судя по всему, не согласна с этим, а потому не стесняется разных ракурсов.

2 февраля 2023, 17:20
Катерина Шпица. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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