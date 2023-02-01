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"Как приятно и неожиданно!": сунувшая руку в трусы Муцениеце пошла вразнос у всех на виду

Эмоции Агаты Муцениеце вышли из-под контроля.
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33-летняя актриса театра и кино Агата Муцениеце активно развивает свой блог в социальных сетях. Контент у девушки бывает разный. Это и кадры с любимыми детьми, и бьюти-советы, и, конечно же контент роковой красотки.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Одним ранним утром Агата превзошла себя — поделилась жаркими танцами в нижнем белье. Сунувшая руку в трусы Муцениеце заявила, что такие движения — это часть ее ежедневного ритуала любви к себе. А еще поводом для публикации такого видео стала загорелая фигура. Девушка посчитала, что белое белье очень красиво выглядит на темной коже.

А 1 февраля в жизни актрисы случилось грандиозное событие, после которого она пошла вразнос у всех на виду. Теперь в блоге Агаты Муцениеце целых два миллиона подписчиков! Реакция Агаты превзошла все ожидания. Мать двоих детей кричала, визжала, буквально прыгала от радости нового числа.

"Так, это, секундочку… Это что, ребят? Это два миллиона? Вас два миллиона? Ребят, как приятно! Как неожиданно!" — восторгалась Агата в прямом эфире.

В честь такого события бывшая жена Павла Прилучного согласилась поделиться любыми фотографиями и любыми историями. Актриса пошла вразнос. Поклонники замерли в ожидании новых подробностей звезды "Закрытой школы" Агаты Муцениеце.

Агата Муцениеце. Фото: Artem Sobolev/ news.ru/ globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2023, 20:00 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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