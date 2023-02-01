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Среда 1 февраля

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"От ужаса орала и рыдала": племянник Повалий отправился воевать в Донбасс

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Народная артистка Украины перестала с ним общаться.

Народная артистка Украины Таисия Повалий долгое время избегала политических тем. Просто был страх за себя и свою семью. Теперь же, когда певица живет в России, она может рассказать всю горькую правду о пережитом и выстраданном.

"Я помню 2014 год, когда после госпереворота на Украине все люди, которые были на Майдане, вооруженные до зубов, отправились на Донбасс, – смахивает слезу певица. – В их числе был и мой племянник, сын моего двоюродного брата из деревни. Тот позвонил моей маме и сказал: "Тетя Нина, я своего сына отправлю в АТО ( 2014 году о начале антитеррористической операции на Украине объявил и. о. президента Александр Турчинов – Прим. ред.). Мама от ужаса рыдала и орала в трубку на весь дом: "Не пускай его, не пускай!" Ведь там, на Донбассе, живет моя тетка, а мой племянник отправляется туда фактически воевать против нее! Это была трагедия семьи и рода. Я поняла, что началась гражданская война, когда брат идет на брата".

Певица считает, что это был самый сложный момент в ее жизни. "Думала, что сойду с ума или умру… – говорит она. – Не знаю, как сложилась судьба моего племянника – мы больше не общались ни с ним, ни с его отцом. Их телефоны уже восемь лет постоянно недоступны".

После государственного переворота на Украине, который случился в 2014 году, не общается Повалий и с бывшим президентом Виктором Януковичем. "Все последние восемь лет украинская пресса писала, что я, дескать, сбежала в Россию вслед за Януковичем, – вздыхает артситка. – Это, наверное, меня и спасло – меня не тронули, хотя я жила в Киеве... А Виктором Федоровичем, кстати, после его свержения я не виделась и не общалась – даже не знаю, где он сегодня".

Рассказала суперзвезда и про обстоятельства того судьбоносного знакомства с Януковичем. "С Виктором Федоровичем я познакомилась еще в ту пору, когда он был главой Донецкой областной администрации, – признается Повалий. – Ведь большинство моих концертов проходили на Донбассе и в Крыму. И мне нравилось, как живут там люди, какой там порядок, сколько роз в городе, какие там проходят музыкальные фестивали, как развивается спорт, какая красивая "Донбасс-арена" была построена в 2009 году (в 2014-м стадион был обстрелян ВСУ и получил многочисленные повреждения из-за попадания снарядов – Ред.). Я часто там выступала, на моих концертах иногда появлялся Янукович. Хотя мы близко не были знакомы, но я видела, какой хороший он хозяин. Мне импонировало, что он, как и я, из простой семьи. Не могу сказать, что мы подружились – просто во время очередных президентских выборов я поддержала Виктора Федоровича, поддержала выбор Донбасса и Крыма. А когда он стал президентом, то, наверное, вспомнил ту мою поддержку и предложил стать депутатом Верховной рады. Но для меня это стало очередным испытанием".

О том времени, несмотря на все тяготы, артистка никогда не пожалела. Говорит, что если бы можно было отмотать пленку жизни назад, что-то стереть и переписать, то поступила бы точно также. "Мне надо было это пройти, чтобы стать крепче, сильнее, устойчивее. И о том, что жизнь свела меня с Виктором Януковичем, я никогда не пожалела. Напротив, очень благодарная ему за тот звонок и за те два, хоть и сложные, года моей жизни, за которые я по сей день отдуваюсь", – подчеркнула Таисия Повалий.

1 февраля 2023, 12:00
Фото: пресс-служба
"Мир новостей"✓ Надежный источник

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