Мечтающая сняться в фильме для взрослых Асмус показала промежность на камеру

Кристина Асмус всегда отличалась чрезмерной откровенностью и не боялась показать себя.

Звезда российского сериала "Интерны" и фильма "Текст" Кристина Асмус продолжает эпатировать публику интимными снимками. На этот раз она предстала в купальнике у бассейна. На одном из фото она повернулась задом к камере и продемонстрировала фанатам свою промежность. После такого излишнего откровения на Асмус посыпалась критика. Кто-то из подписчиков аде призвал бывшего мужа актрисы Гарика Харламова отсудить у нее дочь, ведь девочка будет равняться на развязную мать и рано или поздно станет такой же. Поклонники уверены, что Гарик Харламов лучше позаботится о дочери, чем развратная Кристина Асмус.

"Правильно сделал Харламов, что развелся"; "Второе фото пошловато"; "Спасибо, что в трусах"; "Скоро будет сниматься в фильмах для взрослых"; "Давно мечтает об этом"; "Раком стоит"; "Станок что надо"; "Жизнь нас поимеет в такой позе, в какой еще не было", – написали поклонники.

Ранее россияне уже просили Гарика отобрать ребенка у Кристины Асмус. Это случилось как раз после выхода фильма "Текст", в котором звезда снялась в откровенной сцене. Но если тогда Харламов защищал бывшую супругу от нападков, то позже перестал притворяться и делать из нее ангела.