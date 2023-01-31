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Пока Галкина* не было: Пугачева случайно залетела от другого мужика

Братик или сестричка для Орбакайте

У Аллы Пугачевой трое детей от разных мужей – 51-летняя Кристина Орбакайте от брака с Миколасом Орбакасом и 9-летние двойняшки Лиза и Гарри Галкины от брака с Максимом Галкиным. Но пока юмориста в жизни Пугачевой не было – в ту пору он еще ходил в среднее звено школы – певица залетела от другого мужика. Причем случилось это неожиданно – артистка почувствовала недомогания и поняла, что в ней зародилась новая жизнь.

Тогда Примадонна была замужем за продюсером Евгением Болдиным. И ребенок был зачат именно в этом – третьем – браке. Но он уговорил артистку сделать аборт – мол, появление малыша могло негативно отразиться на стремительно летящей вверх карьере эстрадной звезды.

"Это было нашей большой ошибкой, – позже признается Болдин. – Сейчас я понимаю: надо было рожать, несмотря ни на что! Но тогда была такая ситуация... Нам казалось это невозможным! Множество заграничных гастролей, очень жесткий график, это было просто нереально отменить. И мы, получается, поставили карьеру выше семьи. Я не оказывал давления на Аллу, просто видел, что сейчас она не готова к рождению ребенка. И не стал препятствовать ее решению..."

Так Кристина Орбакайте лишилась братика или сестрички, которые сегодня могли бы быть ровесниками старшего внука Аллы Пугачевой – Никиты Преснякова...

*Внесен Минюстом в список иностранных агентов.

31 января 2023, 12:20
Фото: Дни.ру
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