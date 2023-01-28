Смерть в доме Газманова: крик очумевшей жены услышали за версту

Мертвая плоть как в фильме ужасов.

Народный артист России Олег Газманов допустил в доме отвратную расчлененку. Останки как минимум одного создания разложили с гордо поднятой головой.

Жена артиста Марина практически закричала в личном блоге, как сильно муж любит поедать трупы. Правда, сделала она это в завуалированной форме. Многим до сих пор трудно осознавать, что мясо животного — это мертвое тело, а употреблять его в пищу — значит косвенно участвовать в убийстве живых существ.

Несмотря на это, очумевшая от вечерних забот Марина Газманова подняла настоящую шумиху среди поклонников. Ее восторженные крики явно услышали за версту, а специфические фото домашнего ужина распространились в Сети. Народ впечатлил вид разрезанной плоти, которую Олег Газманов со смаком кладет себе в рот.

Вот так и бывает жизни: для одних людей — это классические субботние посиделки, для других — настоящие поминки по убиенному созданию. Одного отрицать нельзя: смерть в доме Газманова заняла свое место за семейным столом.

В XXI веке человечество добилось значительного прогресса в различных сферах, а продвинутые люди стали вегетарианцами, ничуть об этом не пожалев. Ученые выяснили, что в растительном белке гораздо больше пользы, и человеку совсем не нужно убивать и есть животных, чтобы самому жить долго и счастливо. Придет день, когда это осознание дойдет до Олега Газманова и его семьи, когда в этом мире станет меньше жестокости и больше сострадания.