Больная раком Заворотнюк появится на экранах: Надо худеть

51-летняя актриса и звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелейшей болезнью — раком головного мозга. Женщина проходит лечение в московской клинике. Никто не знает, как выглядит актриса — только близкие родственники могут общаться с Заворотнюк.
Но вот появилась радостная новость. Больная раком Заворотнюк появится на экранах в новом фильме. Совсем скоро состоится запоздалая премьера киноленты "Приставы". Проект был завершен еще в 2017 году. Выпуск работы все время откладывался, но теперь поклонники Анастасии Заворотнюк, как и раньше, будут рассматривать любимую актрису.
Пока актриса прячется от посторонних взглядов, старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк, наоборот, демонстрирует всю свою красоту. Недавно в ее микроблоге появилось новое фото. Девушка с оголенным животом позирует в роскошной пустыне.
"Эх, и мне надо худеть. Выглядишь шикарно", — написала Заворотнюк одна из подписчиц.
Анна Заворотнюк сейчас живет на два города — в Москве и в Дубае. Недавно она вышла замуж, поэтому вместе с любимым часто путешествует. К сожалению, Анна не рассказала поклонникам, познакомила ли мужа с Анастасией Заворотнюк.