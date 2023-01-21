"Значительно округлилась": в жизни раздутой Яны Рудковской пополнение

48-летняя Яна Рудковская буквально на днях порассуждала на тему красоты, пластики и естественного старения. По мнению продюсера Димы Билана, женщинам стоит учиться принимать свой возраст. Сама же Яна, по ее заявлению, не прибегала ни к каким хирургическим процедурам для омоложения. Убедится в этом помогла и врач-косметолог Юлия Бондарь.
"Следов пластики я не наблюдаю. У нее в принципе все без изменений на протяжении нескольких лет", — говорит косметолог. Тем не менее, очевидно, что с возрастом у звезды появляются естественные изменения. Из более заметных недостатков Бондарь заметила лишний вес.
"Хочу отметить, что Яна в последнее время поднабрала немножко. Из-за большого количества подкожно жировой клетчатки мы наблюдаем круглые щеки и круглое лицо. Оно у Яны в последнее время значительно округлилось", — подмечает эксперт.
Не исключает Юлия Бондарь и грамотные походы к косметологу за уколами красоты. Возможно, именно из-за филлеров и появилась отечность у раздутой Рудковской. Вот так после заявления врача в жизни Яны Рудковской случилось пополнение — новые домыслы по поводу ее лица и кожи. Скорее всего, жена Евгения Плющенко не раскроет до конца свои секреты красоты. Однако, очевидно, что женщина старается и будет продолжать ухаживать за собой всеми возможными способами.