Чудо господне: тело Чуриковой засветилось из гроба

17 января в Москве состоялось прощание в Храме Христа Спасителя и похороны на Новодевичьем кладбище актрисы Инны Чуриковой. Рядом с ней собрались близкие члены семьи, коллеги, поклонники и неравнодушные.
"Великая актриса, неподражаемая! Не обладая внешней красотой, она влюбляла в себя зрителей", "Неземная актриса", "Она надолго останется в памяти потомков", — так об Инне Чуриковой отзываются поклонники.
По словам собравшихся коллег, актерская игра Инны Михайловной была Чудом Господнем. Игравшие с ней в одном театре отзывались о ней, как о трудолюбивой и поддерживающей женщине. На сцене она оставалась и профессионалом, и человеком. Так, актер Олег Масленников-Войтов поделился своими чувствами к Чуриковой. По его словам, талант и одаренность звезды буквально светились из ее тела.
"Великая, талантливая, гениальная. Она, мне кажется, поцелованная свыше", — трогательно описывает Инну Чурикову Олег Масленников-Войтов.
Конечно, на прощании пришли и муж и сын актрисы. Мужчины не сдерживали слез, стоя у любимой женщины на коленях. Так прошло трогательное прощание с Инной Чуриковой.