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Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Родион Газманов напомнил о своем блоге на "Дни.ру".

Продолжение: Поздравление с Новым годом – 2023: душевно и в рифму
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Популярный российский певец и телеведущий Родион Газманов унаследовал от своего звездного отца не только фамилию, но и музыкальный дар. Хотя, конечно, под пристальным вниманием журналистов и читателей "Дни.ру" находится не только его творческая карьера, но и личная жизнь.

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Возможно, год Черного водяного кролика принесет артисту семейное счастье. Не зря ведь на Востоке кролик считается символом удачи. Пускай это будет нашим пожеланием 41-летней звезде. Он, к слову, тоже оставил пожелание для нас.

Родион Газманов от всей души поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом. Кроме того, певец напомнил, что ведет на нашем сайте блог, посвященный автомобилям.

"Привет, "Дни.ру"! Ребята, мы с вами очень давно вместе. если вы интересуетесь автомобилями, то вы знаете про мою колонку. Я знаю вам, чтобы в вашу жизнь приходили только хорошие, светлые и классные новости. И будьте просто счастливы! Это самое главное",

– отметил в пожелании с Новым годом Родион Газманов. Действительно, в 2023 году читатели "Дни.ру" заслужили больше хороших новостей, ведь 2022, увы, был богат на негативные события.

К слову, звезде эстрады тоже досталось в минувшем году. Родион Газманов стал жертвой украинской пропаганды. Правда, достойно выдержал удар и поставил "дебилов" на место.

Родион Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 января 2023, 14:10 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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