"Пусть чахнет в своей Латвии": сраженную раком Вайкуле сбагрили подыхать на скотный двор

Тема иностранных артистов, много лет живших в СССР и России, а теперь покинувших страну будоражит общественность с февраля. Для многих поклонников и коллег по шоубизу решения об эмиграции отдельных людей стали настоящим эмоциональным потрясением. Так, не смог сдержать эмоций музыкальный критик Сергей Соседов из-за положения певицы Лаймы Вайкуле.
Эксперт считает, что в Латвии никому не интересно творчество Лаймы. Всю жизнь она работала и зарабатывала в России, поэтому начинать карьеру с нуля в Европе будет не просто. Путем громких и язвительных высказываний певицу призвали не пускать в Россию.
В выражениях критик не сдерживался, в его речи прозвучали жестокие фразы. "Лайма обнаглела и потеряла берега", "Лайма оборзела", "Закрыть к черту ее бизнес", "Пусть чахнет в своей Латвии", — символично объявил музыкальный эстет и отправил Лайму Вайкуле выступать перед коровами в латвийской деревне. Иными словами, критик сбагрил звезду подыхать на скотный двор.
Напомним, много лет назад певицу сразил рак. Болезнь долгое время находилась в ремиссии, но в последнее время о здоровье артистки ходят тревожные слухи. "Неужели недуг вернулся?" — судачат сплетники вокруг Лаймы Вайкуле.