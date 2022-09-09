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Шоу-бизнес
"Молодой да ранний": скрытный красавчик Маликов оказался голубым

"Молодой да ранний": скрытный красавчик Маликов оказался голубым

Певец Дмитрий Маликов пришел в гости к коллегам по шоу-бизнесу – Сергею Лазареву и Николаю Баскову.
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На телеканале "Россия 1" стартовал новый, уже четвертый сезон шоу "Ну-ка, все вместе!". Гостем второго выпуска стал певец и композитор Дмитрий Маликов. В самом начале передачи он исполнил свой популярный хит "Звезда моя далекая". Строки песни "Я еду, как он, один. Как он, молодой да ранний..." знакомы многим поклонникам. Художники по костюму отлично постарались — Дмитрий Маликов оказался голубым ярким пятнышком на фоне темных декораций сцены.

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Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

После номера певца горячо поприветствовал ведущий телепроекта певец Николай Басков в синем пиджаке. Он щедро обсыпал народного артиста России комплиментами и добавил, что певец выглядит молодым и очень красивым. Затем Басков пригласил Дмитрия Маликова сесть рядом с другим участником проекта — Сергеем Лазаревым и стать сегодня "одним из наших".

Звездные коллеги Николай Басков и Сергей Лазарев нередко встречаются вместе на съемочной площадке. Иногда творческий процесс идет хорошо, но не всегда противоречия звезд решаются полюбовно. В прошлом году артисты поругались прямо во время шоу "Дуэты" на канале "Россия 1".

Уже во время начала сезона шоу артисты завязали новый спор — сможет ли кто-то из участников перепеть знаменитые хиты соведущих или же артисты по-настоящему уникальны в своем творчестве? Зрители негодуют, что в шуточный спор коллеги не пригласили скрытного Дмитрия Маликова, а ведь его хиты редко кому удается перепеть.

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