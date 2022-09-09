Теперь официально: Пригожин бросил Валерию ради грудастой блондинки

18 сентября выйдет новый выпуск программы "Звезды сошлись" с новыми ведущими – Лерой Кудрявцевой и продюсером Иосифом Пригожиным, мужем популярной эстрадной певицы Валерии.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и муж певицы Валерии теперь станет и телеведущим. Звезду отечественного закулисья официально пригласили принять участие в новом сезоне проекта "Звезды сошлись" на канале НТВ. Пару Иосифу составит грудастая блондинка и опытная работница телевидения Лера Кудрявцева.

Новая сфера деятельности требует максимального погружения и подготовки, поэтому для участия в проекте Пригожину придется бросить певицу Валерию и другие музыкальные проекты. Несмотря на это, гастроли певицы не должны пострадать, а свободное время она сможет уделить себе. Супруга продюсера занимается йогой и ведет здоровый образ жизни, поэтому отлично сохранилась для своих 54 лет. Лера Кудрявцева же напротив, больше доверяет медицине и уколам красоты. Обе звезды тщательно следят за своей молодостью и поддерживают образ задорной коротковолосой блондинки.

Сам продюсер Пригожин рассказывает, что не мог сказать нет рабочему офферу от НТВ, так как он многое знает о шоубизе и зрителям будет интересны его инсайды. Он добавляет, что готов пробовать, ведь вдруг у него окажется настоящий талант телеведущего, мечтательно говорит муж певицы Валерии.