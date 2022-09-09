"Эх!": изменивший жене Агутин снова попался с другой женщиной

Гастрольный тур Леонида Агутина расписан на полгода вперед. Сейчас музыкант в Арзамасе, об этом он рассказал в своем микроблоге. Его снова поймали на камеру с другой женщиной — неизвестная поинтересовалась не замерз ли Агутин в такую погоду.
"Горячие люди, согревают своими сердцами", поделился впечатлениями музыкант. "А погода — колотун страшный! Чуть не околел", отшутился Леонид Агутин.
Совсем недавно звездный супруг признался в публичной измене Анжелике Варум в интервью Юрию Костину на его YouTube-канале. В 2011 году в Юрмале на фестивале и конкурсе "Новая волна" музыкант целовался с незнакомой женщиной. По словам Агутина, его на камеру снял неизвестный и выложил ролик в сеть. На этом видео, по заверению музыканта, он был пьян и не осознавал, что происходит.
Эта история чуть не привела Анжелику и Леонида к разводу. Артист признается, что три дня они не разговаривали, но так и не решились расстаться. Сейчас пара отмечает уже 22-ю годовщину совместной жизни. Но даже крепкий брак не мешает поклонницам думать о таком мужчине: "Мужчина мечта! Эх... " — пишут Леониду Агутину в комментариях.