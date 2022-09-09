"Горько и несправедливо": Алферова расплакалась из-за участи лишившегося родного дома Райхельгауза

Сбор труппы в "Школе современной пьесы" – это всегда праздник, смех, радость встречи с коллегами. Там было на протяжении 33-х сезонов. Сезонов, когда театром руководил Иосиф Райхельгауз. Но Департамент культуры не продлил с ним контракт, и теперь на Неглинке распоряжением свыше будет править актер и режиссер Дмитрий Астрахан. Коллектив принял его настороженно. И традиционный сбор труппы оказался для многих тягостным испытанием.

Больше всех, кажется, переживает 71-летняя Ирина Алферова – примадонна этого коллектива. Она служит здесь с 1993 года. И спектакли с ней всегда имеют кассовый успех.

"Я ничего не имею против Астрахана – я в свое время даже премии ему давала, когда была в жюри, – вздыхает актриса. – Он нормальный человек, тоже прошел через многие перипетии. И сейчас тоже растерян, как я понимаю, потому что не ожидал этого назначения".

"Меня волнует только несправедливость по отношению к Райхельгаузу. Он нашел это помещение, основал этот театр, сделал его успешным, авторским", – смахивает слезу артистка.

"При нем в коллективе всегда была очень хорошая атмосфера, – подчеркивает Алферова. – И он никогда свои политические взгляды не выносил в публичное пространство. К тому же он русский душой человек, у него русская семья, А его личная политическая позиция на театре никак не отражалась. Это очень достойный, умный, тонкий, образованный, талантливый, читающий режиссер. У него много учеников, он придумывал разные музыкальные вечера, вечера поэзии и творческие встречи. И случившееся сейчас очень горько для всех".

При этом Алферова не намерена в знак протеста покидать театр. "У меня замечательные спектакли, лучшие, как мне кажется, в этом театре, и я продолжу играть их на этой сцене, – пообещала она. – Что же теперь, пойти и умереть?! А с Иосифом я остаюсь на связи, буквально вчера разговаривала, поддерживала его. Хотя настроение у него ужасное, конечно, поскольку он человек темпераментный".