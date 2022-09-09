"Это бунт": двуполая дочь Глюкозы резко отреклась от матери-певицы

Певица Глюкоза привела двоих дочерей Лидию и Веру на светскую московскую вечеринку. Публика в шоке от семейной четы.

На недавней вечеринке в столице была замечена звездная семья певицы Глюкозы — сама Наталья (наст. имя артистки), старшая дочь Лидия и младшая Вера. Мама с дочерьми выбрали фэмили лук — черные платья, подчеркивающие фигуру, с интересными аксессуарами в винтажном стиле. Некоторые гости мероприятия раскритиковали образы, мол, для несовершеннолетних детей такие наряды слишком сексуальны. Пятый канал пообщался на тему поведения дочерей Глюкозы с психологом Ирена Сирма.

"Подростковый возраст — это бунт. Противопоставление себя социуму. Период проб и ошибок, сепарация с мамой", объясняет специалист. Она напоминает, что девочки в этом возрасте должны отрекаться от матерей и прощупывать собственную женскую притягательность.

В противном случае — этот период застигнет девочек в более зрелом возрасте, добавляет психолог. Сирма резюмирует анализ и поясняет, что через наряды и украшения молодые девочки тестируют свою женственность. Даже если это кажется нелепым, все через это проходят, напоминает врач.

Старшей дочери Натальи Лидии всего 14, но девушка уже активно показывает характер и ищет себя в этом мире. Совсем недавно общественность потрясла новость о небинарности девушки — дочь Глюкозы заявила, что не хочет олицетворения себя ни с женским, ни с мужским полом.

Взросление — пора становления личности, которую непросто пережить многим школьникам. Не только Глюкоза влипла в непростую ситуацию с дочерью. Как передает Царьград, родителям с детьми-подростками нужно провести беседу, которая благополучно отразится на межличностых отношениях. Наталья Ионова поддерживает свою дочь и даже перевела девочку в другое учебное заведение, когда узнала о буллинге со стороны одноклассников.