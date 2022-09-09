"Она же просто убожество": падкая на юнцов старуха Светличная взяла триумф над соперницей из-за Шаляпина

Прохор Шаляпин рассказал публике интимные подробности своего первого сексуального опыта. Певец признался, что в 14 лет его совратила женщина сильно за 50 – бабушка его друга. Такое откровение поставило в шок и поклонников артиста, и новую возлюбленную Прохора Ольгу Сан.



Сам артист считает, что у него нет никакой психологической травмы, отрицать всепоглощающую любовь к женщинам в возрасте невозможно. Ольга Сан рассуждает о дружбе Прохора Шаляпина со Светланой Светличной и о браке с Ларисой Копенкиной.



"От Светличной Прохор имел свою выгоду. Он, наверное, хотел заявить о себе миру через дружбу с состоявшейся актрисой. А вот его любовные отношения с Копенкиной – это просто жуткий фарс! На эту Ларису ведь без слез просто не взглянуть", — говорит Сан. "Она же просто убожество. И вдруг полезла к молодому красивому мальчику. Она никак не помогла Прохору, когда они были вместе – ни морально, ни материально", — заканчивает новая пассия певца.

Советская актриса и секс-символ Светлана Светличная известна падкими любовными похождениями с юнцами. В разное время она встречалась с художником Сергеем, младше женщины на 20 лет, стилистом Русланом, младше уже на 32 года. А отношениям с Прохором Шаляпиным старухе не помешала разница и в почти 50 лет. Любовные интриги не остались бесследны для здоровья женщины — она сбегала из дома, не выходила на связь и была объявлена в розыск.

Поклонники любят сравнить двух любительниц мужчин помоложе. Но даже после потери рассудка, Светличную ставят выше бизнесвумен Ларисы Копенкиной. Фанаты не скрывают радости — звезда СССР красиво утерла нос скандальной экс-супруге Прохора Шаляпина. Молодая соперница Копенкина хоть и довела мужчину до ЗАГСа, но места в сердцах зрителей оставила Светличной.