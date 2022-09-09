"Семья распалась, переехала в другую страну": Ольга Орлова готова начать все с нуля

Ольга Орлова поделилась новой фотографией из Стамбула в социальных сетях. Кажется, певица готова к новому этапу и переменам.

Ведущая реалити-шоу и певица Ольга Орлова выложила новую фотографию из путешествия в Стамбул. Блондинка в ярком платье позирует на фоне главной мечети города. К фотографии молодая жена добавила интересную подпись.

"Начать все с нуля — это не безумие. Безумие — притворяться счастливым", — написала Ольга. О чем говорит певица? Рассуждает ли Ольга Орлова о своем браке и новом муже Валерии или женщина готова начать новый виток своей музыкальной карьеры?

Поклонники готовы поддержать перемены Ольги какими бы они ни были. Одна из женщин даже поделилась своей личной историей. "Я в этом году все начала с нуля. Семья распалась, переехала в другую страну. Начала жить заново. И ни возраст, ни дети этому не помеха, если есть цели и любовь к жизни", — разоткровенничалась подписчица.

Напомним, что ранее актриса прониклась историей своей подписчицы с проблемами в браке. Телеведущая помогла ей пережить развод и убедила молодую девушку, что у нее все впереди. Какими бы ни были события в жизни Ольги Орловой, а вот на любовь аудитории артистка может рассчитывать в любое время.