"Нет жизни без нее": распластанную на скалах Андрееву навсегда унесли дикие горные воды

Телеведущая Екатерина Андреева провела свой последний отпуск на плато Путорана на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.

Телеведущая Первого канала Андреева — визитная карточка вечерних новостей телеканала. Несмотря на многолетнюю работу в кадре, зрители не устают от ведущей и относятся к Екатерине Андреевой с большим уважением.

Екатерине в этом году 57 лет, но записывать себя в старушки звезда не собирается. Она занимается бегом и участвует в марафонах, много лет изучает йогу и медитации. Поэтому и в свое свободное время ведущая отправляется в экстремальные поездки.

Так, этим летом Екатерина посетила плато Путорана — особое место в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья. Место считается достаточно опасным: берега озер и местные горы здесь очень крутые. Екатерина Андреева, конечно же, поделилась фотографиями в социальных сетях. На одной из них она распласталась на камнях рядом с бурным потоком дикой горной реки.

Телеведущая подписала фотографию своими мыслями: "И если бы было можно, я нырнула бы в эту дикую. Но… нииизззяяя" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.), — расстроилась Андреева.

Горные воды навсегда унесли ведущую в мир фантазий и заветных желаний. В своих мечтах Андреева наверняка не раз прыгнула в бурлящую пену, о которой с таким восторгом сообщила публике.

Подписчики поддержали Екатерину и тоже поделились эмоциями. "Класс! Люблю воду! Нет жизни без нее!", "Красота и сила", "Аж дух захватывает!" — выразился народ.

Фотография и правда захватывает дыхание. Такой поток воды может снести все на своем пути, поэтому отправляясь в такое место, Екатерина Андреева получает настоящий заряд адреналина и живых эмоций.