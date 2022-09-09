Бросившая мужа Ковальчук отметила женитьбу с красавцем-брюнетом: У нас свадьба!

Артисты в браке почти девять лет – немаленькая цифра по меркам мира шоу-бизнеса, в котором то и дело кто-нибудь разводится. Звездная парочка предпочитает держать все самое личное в тайне от публики. Наверное, поэтому время от времени появляются слухи о том, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков расстались.
Разговоры порождает и тот факт, что супруги проводят время вдали друг от друга. Например, недавно знаменитая блондинка бросила мужа и уехала гулять по Петербургу. К счастью, многолетние толки все никак не подтверждаются: возлюбленные продолжают жить вместе.
Но иногда все же расстаются – из-за работы. Накануне в микроблоге Юлии Ковальчук появилось видео, на котором она в роскошном платье стоит рядом с красавцем-брюнетом в строгом костюме, которым оказался актер Вячеслав Манучаров. Томным голосом артист сообщил, что у них с певицей "концерт", а она поспешила поправить коллегу.
"У нас не просто концерт, у нас свадьба красивая!" – заявила супруга Алексея Чумакова.
Правда, для пользователей с бурной фантазией уточнила, что счастливое событие не у них с Вячеславом. Артисты вели чье-то торжество, посвященное бракосочетанию. И, очевидно, вместе с гостями Юлия Ковальчук и ее "сексуальный" коллега отмечали женитьбу заказчиков и желали счастья молодым.