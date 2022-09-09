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Шоу-бизнес
Будет гнить на жаре? Новый король Британии приказал отложить похороны Елизаветы II

Будет гнить на жаре? Новый король Британии приказал отложить похороны Елизаветы II

Король Британии Карл III выступил с первым указом в новой должности.
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В минувший четверг, 8 сентября, после смерти королевы Елизаветы II британский трон унаследовал ее старший сын Чарльз. Принц Уэльский взошел на престол, взяв имя Карл III, а его супруга – герцогиня Камилла – получила титул королевы-консорта.

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После того, как "Лондонский мост рухнул" – именно с этим шифром новому премьеру сообщили о кончине главы государства – Британия погрузилась в траур. Еще в день смерти королевы ее наследник должен был обратиться к нации, однако видеообращение перенесли, потому что трагическую весть подданным сообщили после 18:00.

Такой монарший протокол – внимание нужно обращать на каждую мелочь. Новый король Карл III для соблюдения траурной церемонии уже издал первый указ в новой должности. Решение Чарльза коснулось похорон любимой матери.

Несведущий человек мог бы подумать, что наследник престола сошел с ума от горя, ведь он распорядился отложить похороны главы государства на десять дней. Однако и это решение принято с целью соблюдения протокола.

Королеву Елизавету II похоронят лишь на десятый день после смерти. Меж тем, Карл III приказал подданным соблюдать траур еще неделю после погребения его матери.

В общей сложности траур в Британии и государствах Содружества продлится 17 дней. Однако простые граждане уже сейчас выходят возлагать цветы к воротам Букингемского дворца – официальной резиденции королевы в Лондоне.

Их активности способствует установившаяся в столице Великобритании относительно жаркая погода. На Туманном Альбионе температура нынче превышает 20 градусов.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Король Карл III. Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2022, 14:46 Источник: Daily Mirror ✓ Надежный источник
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