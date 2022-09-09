Сдала резко и быстро: От чего на самом деле умерла королева Великобритании Елизавета II

8 сентября не стало королевы Великобритании 96-летней Елизаветы II. Весь день ко дворцу Балморал стягивались подданные королевства, встревоженные новостями об ухудшении состояния монархини.
Елизавета стала хуже себя чувствовать после смерти супруга, принца Филиппа, весной прошлого года. Она стала изредка пропускать протокольные мероприятия и реже появлялась на публике. Повлияло на состояние здоровья королевы и скандал в семье. Меган Маркл и принц Гарри покинули дворец, отказавшись от королевских обязанностей, тем самым знатно потрепали королеве нервы. В последнее время знатная особа уже не была похожа сама на себя. Это была словно не королева, а просто бабушка. Она заметно постарела и стала ходить с палочкой.
В Сети заговорили о том, что дожившая до столь почтенного возраста королева Великобритании могла бы пожить еще, если бы не болезнь. Что именно было у королевы не известно, но очевидно, что сдала она резко и быстро.
Примечательно, что в прошлые выходные дети Елизаветы принц Чарльз и принцесса Анна представляли ее на Бремарских Хайлендских играх. Отсутствие королевы дало понять всем, что близится конец.
После смерти Елизаветы новым королем Великобритании станет старший сын Елизаветы принц Чарльз, который будет именоваться королем Карлом III.