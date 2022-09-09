"Вундеркинд!": Умная не по годам дочь Кудрявцевой поразила народ своим талантом

Знаменитая телеведущая в свое время закрутила роман с прославленным хоккеистом, который, к слову, годится ей в сыновья! Однако возлюбленных разница в возрасте не смутила: они поженились, а вскоре на свет появилась их дочь Мария. Несмотря на плотный график, Лера Кудрявцева умудряется уделять время воспитанию дочери.
Судя по всему, звездная блондинка пытается с детства привить наследнице любовь к искусству и творчеству. Сейчас девочке четыре года, а она уже занимается бальными танцами и, как подметила публика, у нее отлично получается, несмотря на столь юный возраст.
В своем микроблоге Лера Кудрявцева разместила ролик, снятый на одном из занятий. Под строгий голос считающего шаги тренера Мария своими маленькими ножками как бы вырисовывает квадрат, при этом держит спину прямо. Пользователи тут же принялись нахваливать малышку: многие признали, что она умна не по годам, раз уж занимается таким непростым делом.
"Вундеркинд! Какая умничка! Как старается!" – написали в комментариях поклонники теледивы, отметив, что у Маши талант!
Не остались в стороне и коллеги по творческому цеху супруги Игоря Макарова. Любительница бальных танцев Марина Газманова, например, тоже не поскупилась на комплименты для дочери Леры Кудрявцевой.