Пикантные позы: вывалившая грудь Ходченкова станцевали стриптиз перед толпой

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова ведет довольно-таки закрытый образ жизни. Актриса театра и кино практически не дает публике повода усомниться в своем поведении. Она редко публикует фото и видео в социальных сетях и пытается избегать скандалов.
Впрочем, получается далеко не всегда. Накануне звезда сцены решила продемонстрировать поклонникам свои способности. Дело в том, что героиня кинофильмов помимо творческой деятельности успевает заниматься и физической культурой. В качестве хобби она выбрала занятие на пилоне.
Результатами многочисленных тренировок Светлана Ходченкова захотела поделиться с фанатами. Однако новый ролик шокировал ее подписчиков. Актриса выложила в сеть видео с танцами у шеста.
Конечно, невероятную фигуру артистки публика оценила по достоинству, но у некоторых комментаторов возникли вопросы. Во-первых, пикантные позы, выбранные артиской, больше смахивали на стриптиз.
Во-вторых, что еще важнее, Светлана Ходченкова выбрала настолько откровенный наряд, что практически вывали грудь поклонникам на обозрение. Спортивный топ оказался настолько тонким, что любой желающий мог разглядеть анатомические подробности на теле звезды.
Впрочем, большинство фанатов осталось довольно растяжкой их кумира. Светлана Ходченкова в нескольких позах продемонстрировала, чему научилось за время тренировок с шестом.