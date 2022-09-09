"Лицемерка!": Вышвырнутая из дворца скандалистка Маркл раскрыла рот после смерти Елизаветы II

Как известно, Меган Марк оказалась в немилости у покойной королевы после своего интервью Опре Уинфри, в котором позволила себе сказать больше, чем можно было. В итоге Елизавета II и остальные члены королевской семьи ополчились на герцога и герцогиню.
Принц Гарри вместе с женой вскоре покинул Великобританию. Его жена хоть и сама уехала из Букингемского дворца, но всем стало ясно, что ее, можно сказать, вышвырнули оттуда после скандальных высказываний. А жители страны поделились на два лагеря: одни поддержали Меган Маркл, а другие принялись осуждать.
После смерти монарха супруга принца Гарри столкнулась с настоящей травлей в Сети, потому что внезапно решила раскрыть рот и выразить соболезнования. И это при том, что прощаться с умирающей королевой она не посчитала нужным, отправив мужа в замок в одиночестве.
"В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II", — такое сообщение, по данным Пятого канала, появилось на благотворительном сайте Меган Маркл и принца Гарри.
Ну, а пользователи тем временем накинулись на герцогиню Сассекскую: мол, лучше бы она после ряда скандалов вообще молчала.
"Какое лицемерие! Заставила королеву переживать своими выходками, а теперь соболезнует. Не верю актрисе!" – приводит комментарии народа "СтарХит".
Стоит отметить, что на негатив в свой адрес Меган Маркл привыкла закрывать глаза. Интересно, сможет ли она сдержатся сейчас и не посмеет ли вывалить еще какие-нибудь семейные секреты после смерти Елизаветы II.