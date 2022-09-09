Костюшкин взвыл после суда с едва разродившейся Монеточкой

Конфликт Стаса Костюшкина и певицы Монеточки тянется с тех пор, как певец обвинил коллегу в плагиате. 51-летний бывший участник группы "Чай вдвоем" выиграл дело против недавно родившей Монеточки, и теперь пожинает плоды.
24-летняя певица Монеточка меньше месяца назад впервые стала матерью. Артистка родила дочь и уже показала ее лицо в соцсетях. Поклонники ликуют от счастья и готовы встать грудью за своего кумира, против которого ополчился взрослый дядька с психологической травмой из детства. (Костюшкин рассказывал об изнасиловании в детстве).
Певец оказался не готов к такому натиску и заявил, что не собирается выслушивать гнев поклонников Монеточки. В публикации он даже показал им неприличный жест для большей наглядности.
"Поклонники Монеточки, пишите все ваши пасквили сюда. Что вы по всей ленте разбежались! Честно говоря, думал, что вас будет больше. Ладно, продолжайте писать с одного аккаунта по шесть комментов", – написал Костюшкин.
"Обиженный немолодой забытый артист решил пропиариться и подзаработать на молодой успешной мамочке. Браво, Стас!" – ответили критики.
Напомним, Монеточка использовала песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" для своей "Мама, я не зигую". Теперь она должна артисту полмиллиона рублей.