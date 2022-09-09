Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Может, сразу в рот?": Извергающий белую жижу Джигурда в экстазе вылизал взмокшую Волочкову
"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
партнеры
Пятница
9 сентября
Лента новостей
14:03
Сдала резко и быстро: От чего на самом деле умерла королева Великобритании Елизавета II
13:59
Пикантные позы: вывалившая грудь Ходченкова станцевали стриптиз перед толпой
13:59
"Вундеркинд!": Умная не по годам дочь Кудрявцевой поразила народ своим талантом
13:49
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
13:04
"Лицемерка!": Вышвырнутая из дворца скандалистка Маркл раскрыла рот после смерти Елизаветы II
13:00
В Ростовской области два человека погибли в крупном ДТП
12:32
Костюшкин взвыл после суда с едва разродившейся Монеточкой
12:16
Неизвестные заявили о минировании здания на юго-востоке Москвы
12:10
В своем репертуаре: Плюнувший на королевскую семью принц Гарри не попрощался с умирающей Елизаветой II
11:44
"Резиновым" квартирам конец: В России запретили микродоли недвижимости
11:29
"Такой сладкий малыш!": На кого похож подросший сын Арзамасовой и Авербуха?
11:18
"Обстоятельства личного характера": продюсер Пудовкин объяснил исчезновение Витаса с российской сцены
11:13
В Москве водитель и пассажир такси пострадали в аварии
10:54
Четверть века в ипотеку
10:53
"Это сложнее": Брошенная мужем-стриптизером после родов звезда "Дома-2" Рапунцель страдает из-за развода
10:53
Лепс подарил молоденькому фавориту украшение за 75 тысяч
09:57
Залетевшая еще до свадьбы молодуха Прилучного раскрыла пол ребенка: Хотелось бы сына
09:47
Сделал предложение: Воссоединившаяся с Элджеем Ивлеева рассказала о важном событии
09:37
"Бездарно перечеркнула свое прошлое": Рогожин смачно плюнул в вернувшуюся на Родину Пугачеву
09:20
"Совсем не похожа на мать!": Алсу поздравляют с рождением малыша
09:18
Новый способ оформления ипотеки введут в России
08:44
ЮВАО – лидер по предложению новостроек
08:43
На изменение тела носящей одежду для беременных Собчак ткнули пальцем: Выпирающий живот
08:35
До Бузовой далеко: выпустившая новый клип Волочкова с треском провалилась
08:01
Чувства к Арнтгольц, романы с Александровой и Шпицей, дети от разных женщин: личная жизнь Панина
06:48
Бросила карьеру ради мужа, а тот не позволил ей родить: как складывалась жизнь Надежды Румянцевой
04:36
Новая жизнь: бросивший Миддлтон ради любовницы принц Уильям избавился от детей
02:16
ТСЖ хотят проверять качество новых ЖК
00:05
День памяти Пимена Великого: что нельзя делать 9 сентября 2022
22:04
"Хозяйство из штанов аж прет!": ласкающую ртом хахаля Волочкову грубо отхлестали по губам
21:38
"Задет лицевой нерв": пластика изуродовала Пугачеву на старости лет
20:37
"Однополые отношения": схоронившая любимого дочь Гузеевой предалась сексуальным извращениям
20:34
Умерла королева Елизавета II
20:27
"Градский не хотел моего выигрыша": победитель "Голоса" Волчков раскрыл изнанку шоу
19:38
Раздвинувшая ноги Ходченкова сверкнула своей мохнаткой: фото
18:43
"Та еще шкура продажная": сидящему на шее у Боярской изменщику Матвееву прописали в челюсть
18:01
"Каюсь": распятую за грехи Пугачеву сдали с потрохами
17:28
"Классное общение": Дмитриенко откровенно о романе с фигуристкой Валиевой
17:05
Сенсация! Депп и Джоли зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге
16:41
"Не узнать": зверски разодранную красотку из "Уральских пельменей" нашли с перекошенным лицом
16:01
"Все напоказ": интимные ласки Алферовой и Бероева сняли на камеру
15:08
"В интересном положении": Раздувшуюся до безобразия Бузову отправили в роддом
14:47
Вдова подарила: вещи покойного Жванецкого теперь носит Гришаева
14:36
Родня покойной жены-миллионерши не пустила на похороны вцепившегося в деньги Шаляпина: Он отравил
14:34
Стильно и незаметно: округлившаяся Собчак вышла в свет в одежде для беременных
14:01
"Совсем разум потеряла" выкатившая грудь Королева довела народ до блевоты
13:41
Измученная Подольская после бурной ночи вывалила свои порванные дыры: Аж трусы забыла надеть
13:34
"Ходили в ресторан и кино": после клизмы Шаляпин рассекретил близкую связь с Киркоровым
13:24
В США? Охамевшего Агутина заподозрили в бегстве из России
12:48
Захлебнулась: Тело бледной как смерть Толкалиной всплыло на поверхность
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
"Проституточка и брутальный гопник": на Прилучного прилюдно вылили ушат помоев
На шестом месяце: мечтающая о дочке Успенская добилась своего
Киркоров взорвался из-за стелющейся ковром перед Россией Пугачевой
"Хозяйство из штанов аж прет!": ласкающую ртом хахаля Волочкову грубо отхлестали по губам
Нежно держит за ручку: Бросившего жену Малахова застукали с шикарной блондинкой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Костюшкин взвыл после суда с едва разродившейся Монеточкой

Костюшкин взвыл после суда с едва разродившейся Монеточкой

Стас Костюшкин обозлился на хейтеров, которые затравили его из-за судебного разбирательства.
прочитано 434 раза

Конфликт Стаса Костюшкина и певицы Монеточки тянется с тех пор, как певец обвинил коллегу в плагиате. 51-летний бывший участник группы "Чай вдвоем" выиграл дело против недавно родившей Монеточки, и теперь пожинает плоды.

ПО ТЕМЕ

"Какой-то мужик сзади": Изнасилованный в детстве Костюшкин снова пережил надругательство

 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

24-летняя певица Монеточка меньше месяца назад впервые стала матерью. Артистка родила дочь и уже показала ее лицо в соцсетях. Поклонники ликуют от счастья и готовы встать грудью за своего кумира, против которого ополчился взрослый дядька с психологической травмой из детства. (Костюшкин рассказывал об изнасиловании в детстве).

Певец оказался не готов к такому натиску и заявил, что не собирается выслушивать гнев поклонников Монеточки. В публикации он даже показал им неприличный жест для большей наглядности.

"Поклонники Монеточки, пишите все ваши пасквили сюда. Что вы по всей ленте разбежались! Честно говоря, думал, что вас будет больше. Ладно, продолжайте писать с одного аккаунта по шесть комментов", – написал Костюшкин.

"Обиженный немолодой забытый артист решил пропиариться и подзаработать на молодой успешной мамочке. Браво, Стас!" – ответили критики.

Напомним, Монеточка использовала песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" для своей "Мама, я не зигую". Теперь она должна артисту полмиллиона рублей.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Стас Костюшкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2022, 12:32 Источник: соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Костюшкина показала шпагат Волочковой

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Градский не хотел моего выигрыша": победитель "Голоса" Волчков раскрыл изнанку шоу

Тайны популярного проекта
Шоу-бизнес

Раздвинувшая ноги Ходченкова сверкнула своей мохнаткой: фото

Красивый ракурс
Шоу-бизнес

"Все напоказ": интимные ласки Алферовой и Бероева сняли на камеру

Летние приключения
Шоу-бизнес

"Каюсь": распятую за грехи Пугачеву сдали с потрохами

Не все гладко в звездной паре

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек

Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

Регионы

В Петербурге пьяного мужчину ранили в лицо при конфликте
Сенсация! Депп и Джоли зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге
В Подмосковье таксист с трупом в багажнике устроил гонки с полицией
"Начали хоронить": раскопки древнего исчезнувшего города стартовали под Серпуховом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+