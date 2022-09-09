"Такой сладкий малыш!": На кого похож подросший сын Арзамасовой и Авербуха?

Лиза Арзамасова и Илья Авербух наслаждаются воспитанием сына.

Звезда сериала "Папины дочки" умудрилась закрутить тайный роман со спортсменом, который, к слову, в отцы ей годится. Однако разница в возрасте не смутила парочку: 27-летняя Лиза Арзамасова и 48-летний Илья Авербух поженились.

Кажется, у народа нет сомнений, что супруги действительно счастливы. А радости им в жизни прибавило рождение сына, которому родители дали имя Лев. Причем звездам удается растить ребенка не в ущерб своей карьере: актриса продолжает играть в театре, а фигурист – участвовать в проектах. В свободное время семейство в полном составе куда-нибудь выбирается.

На этот раз Лиза Арзамасова и Илья Авербух, прихватив наследника, отправились на море. Счастливые родители не упустили возможности поделиться с поклонниками трогательным снимком уже достаточно подросшего сына. В кадре малыш в оранжевой шляпке и с соской во рту сидит в коляске. "Солнечного настроения и солнечных мыслей вам от Льва Ильича", – подписала фотографию звезда "Папиных дочек".

А фанаты в ответ принялись восхищаться красотой мальчика, а также предполагать, на кого он больше похож. "Такой сладкий малыш!", – написали в комментариях пользователи. Почти единогласно публика признала, что маминых черт в малыше больше: мол, у Льва большие и чистые глаза Лизы Арзамасовой, а также ее добрый взгляд.

