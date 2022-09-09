"Обстоятельства личного характера": продюсер Пудовкин объяснил исчезновение Витаса с российской сцены

Сольная музыкальная карьера Витаса началась в декабре 2000 года, когда появилась "Опера №2". Тогда его необычная манера исполнения фальцетом – высоким головным регистром – вызвала интерес публики и принесла популярность. Но в последнее время его практически не слышно. О причинах в эксклюзивном интервью "Дни.ру" рассказал бессменный продюсер артиста Сергей Пудовкин.



прочитано 498 раз