Залетевшая еще до свадьбы молодуха Прилучного раскрыла пол ребенка: Хотелось бы сына

Отношения Павла Прилучного и Зепюр Брутян развиваются очень стремительно!

Поклонники знаменитого актера не могут нарадоваться свалившемуся ему на голову счастью. Не так давно он женился на молодой девушке, в искренность отношений с которой, к слову, многие не верили до последнего. Но все оказалось серьезно, ведь Павел Прилучный после скандального развода решился еще раз построить семью.

О возлюбленной звезды ходит не мало слухов. Говорят, что воспитывалась она в строгой армянской семье, поэтому некоторые интернет-пользователи предположили, что артистка до свадьбы могла быть девственницей.

Но критики в свой адрес актриса тоже не избежала: мол, с виду набожная девушка залетела по полной – в переносном смысле – еще до свадьбы, ведь она начала общаться с Павлом Прилучный еще, когда он был женат, а потому некоторые окрестили ее "разлучницей".

Но парочка поспешила расставить все точки в одном из последних интервью: их связывали исключительно рабочие отношения, а вот романтические начались уже после развода, когда будущие супруги случайно встретились. С тех пор звездное семейство души не чает друг в друге, да еще и планирует расширяться: Зепюр Брутян хочет родить мужу детей. Актриса к тому же раскрыла пол ребенка, которого мечтает подарить возлюбленному.

"Хотелось бы сына, похожего на папу характером, и дочку", – заявила жена Павла Прилучного.