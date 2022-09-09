"Совсем не похожа на мать!": Алсу поздравляют с рождением малыша

Российская певица Алсу воспитывает двух дочерей – Микеллу и Сафину Абрамовых, и сына Рафаэля, которых она родила от мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Их история любви началась весной 2005 году. Молодые люди познакомились на вечеринке, которую устроила их общая подруга. В 2006-м пара поженилась и с тех пор неразлучна.
На днях старшая дочь певицы Алсу Сафина отметила 16-летие. Артистка трогательно поздравила свою дочь, опубликовав поздравление в соцсетях. Звездная мать назвала свою наследницу настоящей леди и подчеркнула в ней самые лучшие качества.
"Столько в тебе интеллигентности, грации, скромности, добра и человечности. Не перестаю благодарить Всевышнего за то, что ты есть у нас!" – написала Алсу.
Стоит отметить, что Сафина Абрамова редко появляется в соцсетях матери. Девушка предпочитает не становиться частью грязного шоу-бизнеса, в который постоянно втягивают ее мать, и мечтает стать медиком.
Фанаты присоединились к поздравлениям дочери Алсу и пожелали ей крепкого здоровья. Многие отметили, что девушка "совсем не похожа на мать" и вероятно пошла в отца.
Напомним, несколько лет назад после шоу "Голос.Дети" дочь Алсу Микелла вляпалась в страшный скандал, ее обвинили в нечестности и подтасовке результатов голосования. Сама Алсу позже в интервью Ксении Собчак призналась, что покупала голоса за свою дочь, но это якобы не было запрещено по правилам конкурса.