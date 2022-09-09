До Бузовой далеко: выпустившая новый клип Волочкова с треском провалилась

Бывшая прима Большого театра решила, что талантливый человек должен быть талантлив во всем, и запела. На днях у нее состоялась презентация нового клипа на песню "Глоток любви". Помогал в создании песни звукорежиссер, вокалист и близкий друг балерины Михаил Борисовский. Продюсером клипа выступил Марат Халиков.
Хейтеры тут же набросились на лезущую из кожи вон Волочкову и раскритиковали ее, назвав бездарной. По мнению пользователей Сети, на фоне балерины даже поющая ведущая Ольга Бузова стала выглядеть прилично и даже талантливо. Однако до нее Волочковой далеко, считают критики. Что ж, вода камень точит. Так то Волочкова твердо стоит на своем и продолжает строить карьеру.
Презентация нового клипа Волочковой состоялась в одном из московских караоке-баров. На мероприятие приехали многие знаменитости, в том числе шоумен Прохор Шаляпин, который недавно рассказал о том, что в детстве его изнасиловала бабушка друга.
Анастасия Волочкова блистала на празднике в ярко красном платье с глубоким декольте и открытым верхом, подчеркивающем хрупкость и утонченность ее плеч.
Домой с презентации Волочкова привезла целую машину букетов. Артистка была счастлива от того, что ее жизнь не стоит на месте.
"Самодеятельность за свои деньги", – брызгали ядом хейтеры в соцсетях.
Волочкова не реагирует на подобную критику в свой адрес, ведь это уже не первый ее клип, и далеко не первая песня.