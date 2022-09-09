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Шоу-бизнес
Чувства к Арнтгольц, романы с Александровой и Шпицей, дети от разных женщин: личная жизнь Панина

Чувства к Арнтгольц, романы с Александровой и Шпицей, дети от разных женщин: личная жизнь Панина

10 сентября Алексей Панин отмечает день рождения. Ему исполняется 45 лет.
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Сегодня Алексей Панин известен не столько творческими достижениями, сколько скандалами со своим участием. Впрочем, актер удивляет публику не только хулиганскими выходками, но и бурной личной жизнью. На счету у Панина множество романов, мимолетных интрижек и даже серьезные отношения. Благодаря любовным похождениям Алексею даже посчастливилось стать многодетным отцом.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Алексей Панин не входит в число звезд, которые скрывают личную жизнь. Пока бывшие звездные возлюбленные актера предпочитали держать связь с ним в секрете, он с удовольствием рассказывал публике о своих любовных успехах. А ведь рассказывать есть о чем! В список избранниц Алексея попали многие актрисы, на которых, как говорится, и не подумаешь.

Артист признавался, что у него была интрижка с Екатериной Шпицей. Чувства вспыхнули, когда актриса еще не была известной, и быстро погасли. То же самое у скандальной звезды произошло и с Мариной Александровой. В свое время у знаменитостей закрутился насыщенный, но недолгий роман. А вот с Любовью Зайцевой у актера было все серьезно. По крайней мере, так ему казалось, пока возлюбленная не ушла к своему бывшему бойфренду Андрею Чадову.

Не обошлось в жизни Панина и без безответных чувств. Еще в юности, увидев сериал "Простые истины", актер влюбился в Татьяну Арнтгольц. А через несколько лет они познакомились лично на съемках совместного проекта. Алексей всячески пытался ухаживать за коллегой, но дружба так и не переросла в роман. Тем не менее Арнтгольц стала для него очень близким человеком.

Серьезные отношения, как ни странно, актеру тоже не чужды. Его первой женой стала Юлия Юдинцева. В 2007 году у супругов родилась дочь Анна, но вскоре они расстались, начав ожесточенную борьбу за право опеки. Спустя несколько лет судов, скандалов и похищений актер добился своего. С 2017 года он воспитывает дочь самостоятельно.

Помимо Ани, у звезды есть еще три наследницы. Вторую дочь, Марию, ему подарила гинеколог Татьяна Савина. Примечательно, что всего через несколько дней после ее рождения, тоже в апреле 2011-го, Панин стал отцом в третий раз. От Ольги Маруженко у него родилась наследница София. А о четвертом ребенке Алексей долгое время даже не догадывался. Женщина, с которой у актера была мимолетная связь, скрыла от него беременность. В итоге он решил не вмешиваться в жизнь девочки.

Сейчас личная жизнь знаменитости все так же бьет ключом. В 2020 году актер пошел в загс с юристом Евой Тарлакян. Супруги по-прежнему вместе и, судя по всему, счастливы. Сам Панин называет этот брак гостевым.

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Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2022, 08:01 Источник: Новый Очаг ✓ Надежный источник
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