Чувства к Арнтгольц, романы с Александровой и Шпицей, дети от разных женщин: личная жизнь Панина

10 сентября Алексей Панин отмечает день рождения. Ему исполняется 45 лет.

Сегодня Алексей Панин известен не столько творческими достижениями, сколько скандалами со своим участием. Впрочем, актер удивляет публику не только хулиганскими выходками, но и бурной личной жизнью. На счету у Панина множество романов, мимолетных интрижек и даже серьезные отношения. Благодаря любовным похождениям Алексею даже посчастливилось стать многодетным отцом.

Алексей Панин не входит в число звезд, которые скрывают личную жизнь. Пока бывшие звездные возлюбленные актера предпочитали держать связь с ним в секрете, он с удовольствием рассказывал публике о своих любовных успехах. А ведь рассказывать есть о чем! В список избранниц Алексея попали многие актрисы, на которых, как говорится, и не подумаешь.

Артист признавался, что у него была интрижка с Екатериной Шпицей. Чувства вспыхнули, когда актриса еще не была известной, и быстро погасли. То же самое у скандальной звезды произошло и с Мариной Александровой. В свое время у знаменитостей закрутился насыщенный, но недолгий роман. А вот с Любовью Зайцевой у актера было все серьезно. По крайней мере, так ему казалось, пока возлюбленная не ушла к своему бывшему бойфренду Андрею Чадову.

Не обошлось в жизни Панина и без безответных чувств. Еще в юности, увидев сериал "Простые истины", актер влюбился в Татьяну Арнтгольц. А через несколько лет они познакомились лично на съемках совместного проекта. Алексей всячески пытался ухаживать за коллегой, но дружба так и не переросла в роман. Тем не менее Арнтгольц стала для него очень близким человеком.

Серьезные отношения, как ни странно, актеру тоже не чужды. Его первой женой стала Юлия Юдинцева. В 2007 году у супругов родилась дочь Анна, но вскоре они расстались, начав ожесточенную борьбу за право опеки. Спустя несколько лет судов, скандалов и похищений актер добился своего. С 2017 года он воспитывает дочь самостоятельно.

Помимо Ани, у звезды есть еще три наследницы. Вторую дочь, Марию, ему подарила гинеколог Татьяна Савина. Примечательно, что всего через несколько дней после ее рождения, тоже в апреле 2011-го, Панин стал отцом в третий раз. От Ольги Маруженко у него родилась наследница София. А о четвертом ребенке Алексей долгое время даже не догадывался. Женщина, с которой у актера была мимолетная связь, скрыла от него беременность. В итоге он решил не вмешиваться в жизнь девочки.

Сейчас личная жизнь знаменитости все так же бьет ключом. В 2020 году актер пошел в загс с юристом Евой Тарлакян. Супруги по-прежнему вместе и, судя по всему, счастливы. Сам Панин называет этот брак гостевым.