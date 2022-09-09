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Шоу-бизнес
Новая жизнь: бросивший Миддлтон ради любовницы принц Уильям избавился от детей

Новая жизнь: бросивший Миддлтон ради любовницы принц Уильям избавился от детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон наконец-то обрели свободу.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. После шикарной свадьбы герцогиня Кембриджская стала полноценным членом монаршей семьи. Многие подданные Британии сулили паре долгую и счастливую совместную жизнь, однако у внука королевы Елизаветы II оказались свои скелеты в шкафу.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

За 11 лет семейной жизни наследник принца Чарльза и покойной принцессы Дианы обзавелся тремя детьми. Супруга родила ему прекрасную дочь Шарлотту, а также сыновей Джорджа и Луи. Разумеется, монаршая чета много времени посвящала своим детям – они постоянно появлялись на публике с именитыми отцом и матерью.

Сегодня может показаться, что принц Уильям и Кейт Миддлтон живут в семейном идиллии. Однако мало кто знает, что их свадьбы могла вообще не состояться. Дело в том, что второй наследник британского трона, когда только встречался с будущей женой, бросил ее, потому что не мог определиться со своим будущим.

Обозреватели жизни королевской семьи уверены, что монарх сохранил чувство к первой возлюбленной Джекки Крейг, с которой познакомился еще в 16 лет. И даже бабушка Елизавета не стала давить на любимого внука, оставив ему свободу выбора.

В итоге случилось то, что случилось. Но на днях принц Уильям и Кейт Миддлтон наконец-то обрели долгожданную свободу, избавившись от детей. По данным Общественной службы новостей, пара отвела своих наследников в школу – с наступлением учебного года у них началась новая жизнь

К слову, система школьного образования в России ничем не уступает британской модели. Так, в Дмитрове ученики еще со школьной скамьи начинают изучать рабочие профессии, ведь на беззаботную жизнь по-королевски еще нужно заработать. Об образовательном проекте сообщает "Радио 1".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2022, 04:36 Источник: Page Six

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