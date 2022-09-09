Бросила карьеру ради мужа, а тот не позволил ей родить: как складывалась жизнь Надежды Румянцевой

Сегодня, 9 сентября, знаменитой актрисе Надежде Румянцевой могло бы исполниться 92 года.

За свою карьеру Надежда Румянцева воплотила на экранах десятки ярких образов. Однако большая часть зрителей полюбила ее благодаря роли Тоси Кислицыной в "Девчатах". Помимо профессии, актриса преуспела еще и в личной жизни. Только вот совместить работу и семью у нее не вышло. Ради влиятельного мужа-дипломата Надежде Васильевне пришлось отказаться не только от карьеры, но и от мечты стать матерью.

Впервые Надежда Румянцева появилась на экранах еще в студенческие годы. Дебют в фильме "Навстречу жизни" оказался удачным и принес молодой актрисе новые предложения. Однако всесоюзная известность пришла к ней не сразу. Лишь в 1962 году, когда Надежде Васильевне было уже за 30, она получила роль в культовой картине "Девчата" и прославилась на всю страну.

С выходом фильма на экраны в карьере артистки случился серьезный поворот. Ее не только узнавали на улицах, но и приглашали сниматься в Голливуд. Увы, работать за границей Румянцева не захотела, а потом и вовсе забросила блестящую карьеру. Продолжать сниматься актрисе помешала личная жизнь.

В первый раз Надежда Васильевна вышла замуж еще в студенческие годы. Однако брак с однокурсником оказался непрочным и быстро распался. Может, оно и к лучшему, ведь позже актриса встретила свою настоящую любовь – дипломата Вилли Хштояна.

Влюбленные сочетались браком, когда Румянцевой было уже 37 лет. Звезда стала для Хштояна прекрасной женой и многим пожертвовала, чтобы быть рядом с ним. Когда супруга артистки отправили работать в Египет, она последовала за ним и забросила съемки. Надежда Васильевна продолжала приезжать на родину, но отказывалась от новых предложений, чтобы не разлучаться с мужем надолго.

Помимо карьеры, актрисе пришлось отказаться от своей мечты стать матерью. Поначалу Хштоян был против, чтобы жена рожала, а потом стало уже поздно. Всю свою заботу Румянцева подарила супругу и его дочери от прошлых отношений. Надежда Васильевна приняла падчерицу Карину как родную и была счастлива, когда та приезжала к ним погостить.

Как жена дипломата Надежда Румянцева, без сомнений, состоялась. Актриса выучила два иностранных языка, легко адаптировалась за границей и умела разрядить обстановку на официальных мероприятиях. В интервью Румянцева утверждала, что не сожалеет о своем выборе. Она не спешила вернуться в кино даже после того, как они с мужем окончательно вернулись на родину, и больше всего на свете любила проводить время с семьей.