"Однополые отношения": схоронившая любимого дочь Гузеевой предалась сексуальным извращениям

Психолог Джейсон Грин проанализировал поведение дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой после ее откровений об однополых отношениях и смерти любимого.

Два года назад Ольга Бухарова публично рассказала о завершившихся отношениях с девушкой. Конечно, многие поклонники Гузеевой не приняли такую шокирующую новость. Но на этом волнения не закончили. Недавно дочь ведущей программы "Давай поженимся", а теперь и шоу "Голос" заявила, что схоронила любимого. На самом деле девушка была попросту потрясена уходом французского актера Гаспар Ульеля. С самого детства наследница Ларисы Гузеевой была влюблена в творческую личность.

Поведение молодой девушки и публичные выходки оценил психолог Джейсон Грин. Он обратил внимание, что для Ольги гораздо важнее духовная совместимость с партнером вне зависимости от пола. Психолог объясняет, что для дочери Ларисы Гузеевой роль играет совсем не пол, а конкретный человек, хоть с такой позицией и не просто согласиться.

"Человек находится в непрерывных поисках себя, в том числе и в сексуальной ориентации", — продолжает тему эксперт. Однако, психолог предупреждает, что частая смена ориентации может привести к другим сложностям. "Вступив в однополые отношения, он запутывается еще больше – и тот, и другой вариант имеет как плюсы, так и минусы", — добавляет Джейсон.

Поэтому Ольга все еще в поиске себя и своей сексуальности, а сексуальные извращения — это способ заглянуть вглубь собственной души. Судя по всему, звездная мама поддерживает свою дочь, а новости о каминг-ауте воспринимает спокойной. Пример для многих родителей — безусловная любовь и понимание от Ларисы Гузеевой.