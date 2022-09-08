Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Может, сразу в рот?": Извергающий белую жижу Джигурда в экстазе вылизал взмокшую Волочкову
"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
партнеры
Четверг
8 сентября
Лента новостей
20:37
"Однополые отношения": схоронившая любимого дочь Гузеевой предалась сексуальным извращениям
20:34
Умерла королева Елизавета II
20:27
"Градский не хотел моего выигрыша": победитель "Голоса" Волчков раскрыл изнанку шоу
19:38
Раздвинувшая ноги Ходченкова сверкнула своей мохнаткой: фото
18:43
"Та еще шкура продажная": сидящему на шее у Боярской изменщику Матвееву прописали в челюсть
18:01
"Каюсь": распятую за грехи Пугачеву сдали с потрохами
17:28
"Классное общение": Дмитриенко откровенно о романе с фигуристкой Валиевой
17:05
Сенсация! Депп и Джоли зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге
16:41
"Не узнать": зверски разодранную красотку из "Уральских пельменей" нашли с перекошенным лицом
16:01
"Все напоказ": интимные ласки Алферовой и Бероева сняли на камеру
15:08
"В интересном положении": Раздувшуюся до безобразия Бузову отправили в роддом
14:47
Вдова подарила: вещи покойного Жванецкого теперь носит Гришаева
14:36
Родня покойной жены-миллионерши не пустила на похороны вцепившегося в деньги Шаляпина: Он отравил
14:34
Стильно и незаметно: округлившаяся Собчак вышла в свет в одежде для беременных
14:01
"Совсем разум потеряла" выкатившая грудь Королева довела народ до блевоты
13:41
Измученная Подольская после бурной ночи вывалила свои порванные дыры: Аж трусы забыла надеть
13:34
"Ходили в ресторан и кино": после клизмы Шаляпин рассекретил близкую связь с Киркоровым
13:24
В США? Охамевшего Агутина заподозрили в бегстве из России
12:48
Захлебнулась: Тело бледной как смерть Толкалиной всплыло на поверхность
12:29
Новый айфон появится в продаже и в России
11:58
Столичные девелоперы заработали 137 млрд
11:55
Недавно родившую певицу Монеточку объявили в розыск
11:51
Киркоров взорвался из-за стелющейся ковром перед Россией Пугачевой
11:49
"Там засос": Молодящуюся пенсионерку Лолиту отшлепали до черноты под жуткие стоны
11:25
Жителя Орехово-Зуево поймали за выращиванием конопли в теплице
11:04
"Вместе стояли как пара": Козловский и Акиньшина попались на совместном отдыхе после слухов о романе
10:52
Нежно держит за ручку: Бросившего жену Малахова застукали с шикарной блондинкой
10:04
Победитель шоу "Голос" может стать бомжем из-за долга в 17 миллионов рублей
09:50
"Моих двоих взрослых детей": Разбитая смертью Максакова лишилась самого дорогого
09:35
Ивестиции в недвижимость: как сберечь свои деньги
09:15
Высокие потолки и серая плитка: Дочь Маликова показала роскошную квартиру в центре Москвы
09:08
"Россия – кормилица": Варвара объяснила возвращение уехавших звезд на родину
08:55
Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
08:33
"Проституточка и брутальный гопник": на Прилучного прилюдно вылили ушат помоев
08:17
Не хуже примадонны Пугачевой и императрицы Аллегровой: назван высокий титул Максаковой
05:57
"Любимый": нацепившая старческое барахло Загитова прилипла к знойному красавцу
04:16
Список домов-долгостроев снова вырастет
02:06
Квартиры в Новой Москве подорожали на 20%
00:03
День Натальи Овсяницы: что нельзя делать 8 сентября
22:03
В Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе
21:07
Под Новосибирском столкнулись легковушка и автоцистерна
20:36
"Сомнений нет": заговорили об интересном положении Риты Дакоты
19:58
Во Владимирской области рабочий угнал машину бригадира и попал в аварию
19:51
"Надо узаконить отношения": Ивлеева сделала заявление после отдыха с Элджеем
19:01
"Заткнись!": Бородина высказалась о жизни Тилляевой
17:22
Обиженная Рудковская угрожает Тюльпановой
16:42
"Приспособленцы": дети Пугачевой и Галкина спустили огромную сумму
15:50
Без одежды во всех ракурсах: выскочившая замуж дочь Толкалиной поработала на камеру
15:05
В Подмосковье таксист с трупом в багажнике устроил гонки с полицией
14:50
На шестом месяце: мечтающая о дочке Успенская добилась своего
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
На шестом месяце: мечтающая о дочке Успенская добилась своего
Неудачная пластика? 71-летний Серов вынужден прятать лицо
"Проституточка и брутальный гопник": на Прилучного прилюдно вылили ушат помоев
Изуродованная раком Вайкуле показала кожу: Черное пятно
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Однополые отношения": схоронившая любимого дочь Гузеевой предалась сексуальным извращениям

"Однополые отношения": схоронившая любимого дочь Гузеевой предалась сексуальным извращениям

Психолог Джейсон Грин проанализировал поведение дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой после ее откровений об однополых отношениях и смерти любимого.
прочитано 123 раза

Два года назад Ольга Бухарова публично рассказала о завершившихся отношениях с девушкой. Конечно, многие поклонники Гузеевой не приняли такую шокирующую новость. Но на этом волнения не закончили. Недавно дочь ведущей программы "Давай поженимся", а теперь и шоу "Голос" заявила, что схоронила любимого. На самом деле девушка была попросту потрясена уходом французского актера Гаспар Ульеля. С самого детства наследница Ларисы Гузеевой была влюблена в творческую личность.

ПО ТЕМЕ

В утробе волосатое существо: Решившая стать мамой на старости лет Гузеева показала результаты УЗИ

Размазанная по сцене Гузеева отбивается изо всех сил: Без голоса не останется

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Поведение молодой девушки и публичные выходки оценил психолог Джейсон Грин. Он обратил внимание, что для Ольги гораздо важнее духовная совместимость с партнером вне зависимости от пола. Психолог объясняет, что для дочери Ларисы Гузеевой роль играет совсем не пол, а конкретный человек, хоть с такой позицией и не просто согласиться.

"Человек находится в непрерывных поисках себя, в том числе и в сексуальной ориентации", — продолжает тему эксперт. Однако, психолог предупреждает, что частая смена ориентации может привести к другим сложностям. "Вступив в однополые отношения, он запутывается еще больше – и тот, и другой вариант имеет как плюсы, так и минусы", — добавляет Джейсон.

Поэтому Ольга все еще в поиске себя и своей сексуальности, а сексуальные извращения — это способ заглянуть вглубь собственной души. Судя по всему, звездная мама поддерживает свою дочь, а новости о каминг-ауте воспринимает спокойной. Пример для многих родителей — безусловная любовь и понимание от Ларисы Гузеевой.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Alexander Nosovsky/ Global Look Press/ Globallookpress.com
8 сентября 2022, 20:37 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сын почернел с головы до пят, а дочь изрезала себя в туалете: Яковлева, Борисова и другие звезды с клеймом из-за скандальных детей

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами

Проводили с почестями
Шоу-бизнес

"Не узнать": зверски разодранную красотку из "Уральских пельменей" нашли с перекошенным лицом

Подписчики в шоке
Шоу-бизнес

"Каюсь": распятую за грехи Пугачеву сдали с потрохами

Не все гладко в звездной паре
Шоу-бизнес

Родня покойной жены-миллионерши не пустила на похороны вцепившегося в деньги Шаляпина: Он отравил

Посыпались обвинения

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Здоровье

Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек
В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса

Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

Регионы

Сенсация! Депп и Джоли зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге
В Подмосковье таксист с трупом в багажнике устроил гонки с полицией
"Начали хоронить": раскопки древнего исчезнувшего города стартовали под Серпуховом
На Байкале произошло землетрясение
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+