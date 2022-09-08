Раздвинувшая ноги Ходченкова сверкнула своей мохнаткой: фото

Актриса театра и кино Светлана Ходченкова поделилась домашней фотографией в интимной обстановке.

Российская актриса, телеведущая, модель Светлана Ходченкова известна публике по ролям в российских фильмах "Любовь в большом городе", где работала с именитыми актерами, "Служебный роман. Наше время" и другим. Кроме этого, не стоит забывать, что актриса успела поработать и в Голливуде и появиться в фильме "Росомаха: Бессмертный" в роле Виктории или Гадюки — триумф карьеры Светланы Ходченковой.

Девушка охотно делится своей жизнью в сети. Вот и сегодня Светлана разделила с подписчиками моменты своего отдыха. На новом видео в социальной сети актриса раздвигает ноги в такт музыке. Образ Светлана Ходченкова выбрала в соответствии с обстановкой: тапочки-мохнатки и уютная пижама — отличный аутфит для спокойнего осеннего вечера дома.

Напомним, что Светлана любит фотографироваться и делиться новостями с поклонниками своего творчества. А несколько лет назад девушка даже посветила перед публикой своими интимными фотографиями и по-настоящему порадовала мужскую аудиторию. В октябре 2008 года она появилась на обложке легендарного мужского журнала Playboy. На фотографии Светлана Ходченкова в обтягивающем корсете, чулках и перчатках ехидно улыбается публике.