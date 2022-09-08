"Та еще шкура продажная": сидящему на шее у Боярской изменщику Матвееву прописали в челюсть

Мнения читателей под новым противоречивым постом Лены Миро разделились. Кто-то посчитал Лизу Боярскую недостаточно уникальной в сравнении с нефотомодельной и по-своему яркой внешностью Яны.
“Лиза миловидна, но не более, очень портит нос огромный курносый и шрам на лице. Сексте талант, бесспорно, в отличие от абсолютно унылой и однотипной Боярской“, — пишут комментаторы.
Другие же, напротив, назвали Боярскую эталоном женственности и хрупкости, заявляя, что Яне просто не повезло с внешностью.
Конечно, досталось в обсуждении и виновнику событий — Максиму Матвееву. На момент начала отношений со второй женой, актер фактически был женат. Клеймо изменщика преследует его и сейчас, хотя бывшие супруги Яна и Максим расстались спокойно и поддерживают дружеские отношения.
Еще Максиму часто прилетает за заслуги звездной супруги. Так, его нередко обвиняют в недостаточном финансовом успехе. Злые комментаторы пишут, что Максим сидит на шее у семьи Боярских.
“Матвеев — та еще шкура продажная, у Боярской папа и ТЦ владеет, и связи у гардемарина“, — подсчитывают чужие деньги под постом. Такой комментарий — это настоящий удар в челюсть Максиму Матвееву, ведь актер уже более 10 лет он счастлив в браке с Лизой Боярской.