"Та еще шкура продажная": сидящему на шее у Боярской изменщику Матвееву прописали в челюсть

Сравнивать бывших и нынешних супругов известных людей – одно из любимых занятий журналистов и блогеров. Так, небезызвестная писательница Лена Миро предложила свою версию критериев женской красоты на примере двух женщин актера Максима Матвеева – Яны Сексте и Лизы Боярской.

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