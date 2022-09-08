"Каюсь": распятую за грехи Пугачеву сдали с потрохами

Россияне с нетерпением ждут новостей о семье Примадонны и популярного юмориста. Злые языки поговаривают, что отношения в звездной семье сильно испортились с момента начала февральских событий, а 11-летний брак Аллы Пугачевой трещит по швам.
В конце августа Примадонна вместе с детьми, Гарри и Лизой, вернулась в Россию. Здесь ее условно распяли за грехи прошлых месяцев — не только собственных, но и совершенных супругом Аллы Пугачевой Максимом Галкиным.
Свою версию событий и прогнозы на будущее пары дал шоумен Рустам Солнцев. Он считает, что такой крепкий союз не могут разрушить никакие события. По его мнению, Галкин и Пугачева прошли уже достаточно испытаний и выстояли.
Рустам делится воспоминаниями о встрече с парой за много лет до их свадьбы. "Каюсь, я и сам не верил в искренность такого союза", выдал мужчина. На этом его откровения не закончились. Он признался, что поверил в любовь Аллы и Максима со временем, после всех жизненных обстоятельств пары. Для Солнцева их отношения — пример крепкости союза, никакие отношения на расстоянии не разрушат такую связь.
Кажется, что эмоции женщины на публике сдали с потрохами ее отношения с мужем. Артистка саркастично отвечает прессе и не делится подробностями личной жизни. Можно предположить, что Алла Пугачева хочет скрыть свои настоящие отношения.