Без одежды во всех ракурсах: выскочившая замуж дочь Толкалиной поработала на камеру

Марии Михалковой-Кончаловской всего 21 год, однако она давно покинула список завидных невест. Два года назад она выскочила замуж за своего избранника, с которым была в отношениях с 17 лет. Дочь известного режиссера стала женой 27-летнего бизнесмена Никиты Кузьмина. Родители поддерживают выбор дочери, Любовь и Егор вместе присутствовали на свадьбе.
В честь Бумажной годовщины — в этом году Мария и Никита отмечают два года брака — молодая девушка опубликовала фотографии с мужем. Подписчики девушки поздравляют в комментариях не только пару, но и родителей молодых. Совместные фотографии редкость в микроблоге девушки, но ради годовщины пара отлично поработала на камеру.
“Сегодня годовщина нашей свадьбы. 1051200 минут, полет нормальный. Я люблю тебя“, — так Мария трогательно поздравила своего мужа.
Марию часто сравнивают с звездной мамой. Обе дамы шикарно выглядят: следят и за внешностью, и за фигурой. Кроме этого, они не стесняются сниматься в нескромных фотосессиях. Любовь Толкалина пока лидирует в откровенности — актриса уже появилась в сети без одежды во всех ракурсах. Сама она считает, что в таких фотографиях нет ничего зазорного, а обнаженное тело — это всего лишь тело.